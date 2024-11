Via delle Tamerici cambia nome: sarà intitolata ad Andrea Pazienza

La cerimonia di intitolazione di via delle Tamerici ad Andrea Pazienza, celebre fumettista e artista nato a San Benedetto, potrebbe coincidere con il conferimento della cittadinanza onoraria al giornalista Vincenzo Mollica. L’amministrazione comunale, in accordo con la famiglia di Pazienza e lo stesso Mollica, sta valutando se far coincidere le due celebrazioni o organizzarle in momenti distinti. Lo conferma il sindaco Antonio Spazzafumo:"Ovviamente l’ultima parola spetta ai familiari di Pazienza, e saranno loro a dirci come preferiscono che questa cerimonia abbia corso". Una decisione importante, che intende onorare due figure di spicco nel panorama culturale italiano: Andrea Pazienza, talento straordinario che ha lasciato un segno indelebile nel mondo dell’arte e del fumetto, e Vincenzo Mollica, uno dei più autorevoli narratori e divulgatori della cultura italiana, nonché grande estimatore e amico di Pazienza.

Mollica, infatti, ha dedicato ampio spazio e passione all’opera di Pazienza, contribuendo a far conoscere al grande pubblico la straordinaria profondità del suo lavoro. La strada che sarà intitolata a Pazienza è via delle Tamerici, la direttrice di collegamento tra lungomare, centro e zona portuale.

Emidio Lattanzi