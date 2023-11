Via delle Zeppelle diventa un amarcord per la promozione del ’74

Stanno destando molta curiosità le scritte che compaiono lungo la nuova pavimentazione dei marciapiedi di via delle Zeppelle: la ‘Via del calcio spettacolo’ come fu ribattezzata all’indomani della prima promozione in Serie A, nel lontano 1974. E con l’avvicinarsi all’Anniversario dei 50 anni da quel giorno l’amministrazione comunale e in particolare proprio il Sindaco Marco Fioravanti e l’assessore ai lavoro pubblici Marco Cardinelli, ha deciso di approfittare dei lavori, per dare vita ad un percorso amarcord che dal ponte di Santa Chiara, dove venne costruita una gigantesca A bianconera, si snoderà fino allo stadio Del Duca. Verranno ripercorsi i 125 anni di storia dell’Ascoli Calcio con una sorta di ‘righello’ numerato, segnato ogni dieci anni. Si è partiti con l’anno di fondazione, il 1898 e si è già arrivati al 1930.