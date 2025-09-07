"Via i senzatetto da qui". La protesta del Ponterotto

Sono animi esacerbati, quelli intervenuti due sere fa nella commissione sicurezza che poneva al centro la questione del degrado al Ponterotto, dove alcuni senzatetto dimorano da settimane in piazza della Libertà, dormendo, mangiando e lavandosi a cielo aperto. Un’emergenza umanitaria, che però è stata affrontata dal punto di vista dei residenti della cosiddetta ‘borgata’, i quali hanno chiesto a gran voce il ripristino decoro. In testa, il discorso di Lorenzo Marinangeli, che ha chiesto un maggiore coinvolgimento della prefettura e, in alcuni casi, l’adozione di misure nei confronti dei senzatetto.

"Gli abitanti del Ponterotto sono ostaggi in casa loro – ha detto il leghista – spesso hanno paura di fare cose semplici, come uscire di casa la sera per gettare l’immondizia nel secchio. La situazione è diventata intollerabile: nel giro di pochi giorni sono state protocollate 600 firme che sono state poste all’attenzione del prefetto. Ci sono persone che vivono ormai in piazza e si lavano lì. I residenti del luogo, in gran parte signore e anziani, si impressionano. In alcuni casi credo debba scattare il daspo urbano. La Caritas è un’istituzione riconosciuta e benvoluta, ma in questa zona va riportata la legalità. Non si vive in questa maniera in Italia".

Alla commissione, tenutasi in sala consiliare, ha partecipato anche una nutrita delegazione del Ponterotto. Circa trenta residenti di zona, che hanno chiesto di passare dalle parole ai fatti. Sulla bocca di molti la parola espulsione non è più – o forse non è mai stata – un tabù. Più volte il sindaco Spazzafumo e l’assessore Sanguigni hanno risposto alle dure critiche dei cittadini, chiedendo loro di affrontare il problema con raziocinio. Com’è noto, al centro del discorso iniziato settimane fa c’è la Caritas e la sua attività di sostegno a chi non ha nulla. Attività che sono state difese da Paolo Canducci: "Le casette dentro la Caritas non sono nate oggi – ha replicato il consigliere di minoranza - ma tempo fa per dare risposta alle persone che non hanno un tetto e che soffrono l’emergenza abitativa. Poi va detto che non tutti quelli che entrano in Italia possono lavorare o possono essere inseriti in percorsi di integrazione. Se abbiamo scelte governative che depotenziano scelte come lo Sprar, i risultati poi sono questi. Oggi quelle persone sono lì perché non hanno permessi di soggiorno e non vengono espulse. Il governo deve mettere i soldi per la Polizia, i Carabinieri, il Piano Casa, l’aiuto agli affitti e misure di integrazione".

Giuseppe Di Marco