Via la maxi discarica abusiva C’è l’ok: parte la rimozione

Sarà finalmente rimossa la mega discarica abusiva scoperta qualche anno fa in località Solagna Ragnola in territorio di Monteprandone, ai confini con Acquaviva e San Benedetto, sulla collina di Lucia. Si tratta di un’area scoscesa ai margini di una strada bianca, nella quale sono state scaricate varie tipologia di rifiuti che occupano una superficie di 30 metri X 25, area che fu posta sotto sequestro penale dai carabinieri forestali di San Benedetto. Fu eseguita una sorta di tipizzazione dei rifiuti: lastre di fibrocemento, residui di demolizioni, imballaggi, abbigliamento, carta, plastica, infissi, mobilia, elettrodomestici, cisterna in fibrocemento, cartongesso, materiale ferroso e legnoso, mobilia e complementi di arredo. Dall’esame del materiale abbandonato emersero numerose bollette di utenze domestiche, ordini di acquisto e comunicazioni varie, che furono messe sotto sequestro e che sono servite agli investigatori dell’Arma per risalire a tre persone che sono state identificate e sanzionate. Ora la Procura di Ascoli ha disposto il dissequestro dell’area. Poiché il materiale abbandonato non è, comunque, riconducibile con certezza alle persone identificate dai carabinieri, il sindaco Sergio Loggi ha emanato un’ordinanza di sgombero che dovrà avvenire entro 30 giorni ed ha dato incarico al responsabile del IV settore del comune di Monteprandone di far eseguire le operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti urbani presenti nell’area oggetto di deposito incontrollato dei materiali. I proprietari dell’area sono stati avvertiti dell’operazione che sarà eseguita dal personale autorizzato dal Comune e invitati ad adottare le misure necessarie per evitare che il fenomeno possa ripetersi. La polizia municipale è stata incaricata di tenere la situazione monitorata.

Marcello Iezzi