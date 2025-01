Via le barriere architettoniche. Ecco il piano dei lavori a Cupra

Compiuto l’ultimo passo di programmazione burocratica, ora l’amministrazione comunale di Cupra Marittima inizierà la realizzazione del progetto Peba (Piano eliminazione barriere architettoniche). Come prima fase, nei mesi scorsi, è stato eseguito uno studio sui lavori già realizzati negli anni passati, per vedere quali eliminazioni di barriere architettoniche devono ancora essere realizzate su strade e marciapiedi per facilitare lo spostamento autonomo di persone disabili, mamme con carrozzine e persone anziane. Il progetto è stato redatto dall’architetto Luca Giuseppe Petrini ed approvato preliminarmente dalla Giunta. Il documento è stato poi pubblicato per verificare eventuali osservazioni e lunedì scorso la Giunta l’ha approvato definitivamente. Da adesso inizia la programmazione dei lavori da eseguire.

"Oltre al tecnico, ci siamo rapportati anche con gli esperti della ’Bandiera Lilla’ di cui facciamo parte da qualche anno, che si sono complimentati per il progetto – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Un impegno importante che ci siamo assunti come vicinanza alle persone disabili e non solo, ma è anche un segno di civiltà consentire a tutti di muoversi autonomamente su strade e marciapiedi del paese. Ricordo con piacere – aggiunge Piersimoni – che durante la primavera scorsa mentre Cupra era diventata un set cinematografico per un film che raccontava la vita di un ragazzo disabile, l’attore era veramente un giovane in carrozzina. Ebbene, ricordo che era molto felice perché in paese riusciva a muoversi da una parte all’altra senza problemi e anche l’hotel dove alloggiava era dotato di servizi idonei per persone che hanno delle criticità". Cupra fa parte dell’associazione Bandiera Lilla e ogni anno l’asticella delle cose da fare si alza e l’amministrazione sembra essere al passo con i tempi dettati dalle esigenze.

Marcello Iezzi