Via libera a tutti i cavalli: passate le visite mediche

Vanno in archivio nel migliore dei modi le visite mediche alle quali sono stati sottoposti 26 cavalli in vista della Quintana del prossimo 13 luglio. Ieri, infatti, le restanti sette cavalcature, dopo le 19 risultate idonee già sabato, sono state ‘testate’ al campo Squarcia dall’equipe della Facoltà di Veterinaria dell’Università di Teramo. Si è trattato dei purosangue presentati dai sestieri di Sant’Emidio e Porta Tufilla. I rossoverdi hanno portato a visita ‘In The Wood’ di sei anni, Gold Strategy di cinque anni e Zip Line di sette. I rossoneri, invece, hanno optato per il fenomenale Trentino (cavallo velocissimo di undici anni, che detiene il record della pista con il tempo di 48,6 secondi e in sella al quale vinse il rossonero Massimo Gubbini nell’agosto 2021 e luglio 2022), Matambre di quattro anni, Stay Safe Tonight e Baloon (entrambi di cinque anni). Ieri sera, poi, dalle 21, i cavalieri si sono alternati al campo dei giochi per la prima sessione di prove libere aperte al pubblico, in presenza di tanti spettatori che hanno così cominciato a vivere l’atmosfera quintanara. Out per influenza Lorenzo Savini di Porta Maggiore.

Matteo Porfiri