Via libera al progetto definitivo della nuova scuola

Un altro importante passo verso la realizzazione della nuova scuola di Cupra Marittima è stato fatto mercoledì. La conferenza regionale dei servizi ha approvato il progetto definitivo esecutivo. Un altro passo fondamentale in tutto il lungo percorso che porterà all’inizio dei lavori. "Il progetto è stato approvato dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione, dai vigili del fuoco, dall’Ast e, naturalmente, dal Comune – ha affermato il sindaco Alessio Piersimoni – Dopo i pareri favorevoli di questi enti, ora occorrerà il decreto del commissario che dovrà disporre la copertura finanziaria del progetto con il relativo incremento di fondi a seguito dell’aumento dei costi". Secondo i tecnici che hanno predisposto il progetto, i lavori per la definitiva sistemazione della scuola costeranno oltre 6 milioni di euro. "Per noi questo passaggio è stato decisivo –aggiunge Piersimoni – Ora ci concentreremo sulle fasi successive che ci porteranno alla gara per l’appalto".