Via libera al progetto per il campo da basket

Nel piano delle Opere pubbliche del comune di Monteprandone, che ha in animo di realizzare un polo sportivo punto di riferimento per la Vallata, anche la realizzazione di un campo da basket. Dall’idea ai fatti, tanto che l’Amministrazione ha affidato la realizzazione della progettazione definitiva-esecutiva, direzioni lavori del progetto denominato ’Realizzazione campo da basket presso frazione Centobuchi’ all’ingegner Andrea Tozzi di Offida per l’importo di 10.676 euro comprensivo di oneri previdenziali. Il progetto, che ha un valore di 90mila euro, è stato approvato dalla Giunta nell’ultima seduta. L’idea del sindaco Sergio Loggi e dei membri della maggioranza, è di realizzare anche un impianto natatorio che dovrebbe sorgere accanto ai due campi di calcio. Una struttura per la comunità di Monteprandone e Centobuchi, ma anche per gli atleti dei comuni limitrofi. La realizzazione del Progetto è in corso, ma intanto nel mirino degli amministratori c’è il campo da Basket che andrà a dare ulteriore corpo al Parco dello sport, destinato a diventare anche un polo sportivo con prospettiva turistica.