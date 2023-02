Via libera al regolamento della De.Co per la concola

Tutti approvati i punti all’ordine del giorno del consiglio comunale di Cupra Marittima. I primi due hanno riguardato la conferma delle aliquote Imu e addizionale Irpef che restano uguali agli anni passati, senza variazione e aumento. I consiglieri hanno anche adeguato il regolamento comunale di Protezione Civile a quello della regione Marche. "Ringrazio il coordinatore uscente Luigi Crescenzi per il lavoro svolto durante i due mandati, in particolare durante il Covid – afferma il sindaco Alessio Piersimoni – ed ho dato il benvenuto e buon lavoro al nuovo coordinatore, scelto dal direttivo del Gruppo comunale, Adriano De Carolis, che in passato aveva già ricoperto questo incarico". Altro punto importante è stato il regolamento della De.Co, denominazione comunale, divenuto subito eseguibile, che consentirà di dare maggiore visibilità ad attività e prodotti tipici che caratterizzeranno Cupra Marittima. La prima richiesta sarà sicuramente per la "Concola di Cupra Marittima". Due voti contrari della minoranza per l’ultimo punto, l’accordo per la stazione appaltante della Regione Marche (Suam).