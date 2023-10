Via libera al restylng della Pinacoteca comunale

Il progetto per la ristrutturazione del Palazzo Bonomi Gera - Pinacoteca Comunale di Ripatransone è stato finanziato dal Gal Piceno. "Durante la prima fase dei lavori, che hanno interessato le parti della struttura danneggiata dal sisma ed il tetto, abbiamo messo in campo una ulteriore progettazione avente la finalità di porre rimedio alle altre criticità riguardanti gli infissi, fortemente compromessi, porzioni di impianti e impermeabilizzazioni dei terrazzi – afferma con grande soddisfazione il sindaco Alessandro Lucciarini De Vincenti – Abbiamo scelto di non riaprire il museo, proprio nell’attesa della valutazione del progetto da parte degli Enti preposti, progetto che ha avuto esito positivo. L’attività complessiva prevista ha un importo di circa 320mila euro, di cui circa 60mila euro con fondi di bilancio comunale. L’attesa ha portato i sui frutti – aggiunge il primo cittadino nel comunicare la novità – e la così la nostra Pinacoteca Civica potrà tornare ad essere fruibile con queste nuove migliorie. Ora ci mettiamo al lavoro per approntare gli step successivi. Ringrazio gli uffici comunali per il lavoro svolto ed il Gal Piceno".