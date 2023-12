Via libera alle barriere sommerse

Contrasto all’erosione nella riserva Sentina, il comune firma la convenzione con cui avvia l’iter di progettazione delle barriere sommerse, un’opera per la quale la Regione Marche ha stanziato 6.525.000 euro. L’atto andava sottoscritto entro metà dicembre: con questo, il Comune si impegna a redigere gli elaborati, ad affidare l’opera e a monitorarne l’attuazione, secondo lo specifico cronoprogramma licenziato da Palazzo Raffaello. I prossimi passi, in tal senso, saranno la stesura del documento di fattibilità dell’intervento complessivo (maggio 2024), la redazione del progetto esecutivo (dicembre 2024) la messa a bando dell’opera e l’avvio dei lavori (giugno 2025) e il collaudo, previsto per dicembre 2026. I lavori partiranno dall’area antistante la Torre sul Porto, zona da preservare non solo per motivi paesaggistici e naturalistici, ma anche storici. Tra l’altro il Comune ha dato mandato agli uffici di progettare il tanto atteso infopoint turistico proprio nei pressi della Torre, prevedendo una spesa di 325.000 euro ed inserendo l’iniziativa nel nuovo programma triennale di opere pubbliche. Secondo uno studio Unicam di due anni fa, a meno di interventi a lungo termine la Sentina rischierebbe di sparire nell’arco di 80 anni. La questione non è stata esente da polemiche: da una parte i Verdi hanno chiesto come mai le risorse stanziate dalla regione siano inferiori rispetto a quelle precedentemente previste (9 milioni) e dall’altra la Lega ha evidenziato più volte lo stato di degrado in cui versa uno dei gioielli della riviera.