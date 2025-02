Via libera dal tribunale: potrà tornare nella sua casa occupata

Finalmente una buona notizia per la signora Simona Vagnoni di Ripatransone che dal 2023 sta lottando per rientrare in possesso della sua casa di campagna occupata abusivamente da una donna abruzzese che non vuole saperne di andarsene. Il caso è stato per ben tre volte ospitato nella trasmissione ‘Fuori del coro’ di Mario Giordano nella rubrica ‘Ladri di case’.

Giovedì scorso, il Giudice del tribunale di Fermo, al termine dell’udienza, ha disposto la liberazione immediata della casa. La donna che la occupa abusivamente e il suo legale non si sono presentati davanti al giudice, probabilmente sperando ancora una volta di ritardare la decisione, ma la procedura d’urgenza ha sgomberato la strada per l’emissione del giudizio.

"Finalmente una buona notizia – afferma soddisfatta la signora Simona – La giustizia alla fine fa il suo corso e l’ha fatto. Ora si tratta di attendere i tempi tecnici per procedere allo sgombero della casa nel rispetto di quanto prevedono le disposizioni di legge".

Il cane Doberman della donna, che per altri reati si trova agli obblighi di dimora nel teramano e che per settimane era stato l’unico occupante della casa, è stato catturato e posto in un rifugio della zona.