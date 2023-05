Via libera per i cavalli Prime visite senza intoppi

Tutti abili e arruolati i primi dieci cavalli che, ieri, sono stati sottoposti alle visite veterinarie in vista della Quintana del prossimo 8 luglio. Al campo Squarcia, infatti, i primi tre sestieri hanno presentato le rispettive cavalcature all’equipe della facoltà di veterinaria dell’Università di Teramo e non ci sono state sgradite sorprese. Porta Romana ha portato a visita i purosangue Magic Strike di nove anni, che dovrebbe essere il cavallo titolare per il cavaliere Lorenzo Melosso, poi Speedwell Blue di otto anni, ‘Field over the sea’ di cinque e Selfie di quattro anni. Rispetto allo scorso anno, come detto, i rossoazzurri hanno deciso di non portare a visita il purosangue Nata’s Jam, in sella al quale il giovane cavaliere ascolano aveva trionfato nell’edizione di agosto 2019. Dopo Porta Romana è stata la volta della Piazzarola. I biancorossi hanno sottoposto ai test veterinari due cavalcature: si tratta dei purosangue Look Amazing, di otto anni, e Matti Miller, di sette. Il cavaliere Nicholas Lionetti non è invece riuscito a portare a visita ‘Damnatio memoriae’, di quattro anni, per motivi logistici, visto che la sua città, Faenza, è stata coinvolta dall’alluvione ed era complicato trasferire l’animale, il quale verrà comunque visitato prossimamente. A chiudere il programma delle visite del sabato è stato il sestiere di Porta Maggiore, che vanta l’unico cavaliere debuttante in questa edizione della Quintana, ovvero Lorenzo Savini, affiancato dalla scuderia di Guido Crotali. I neroverdi hanno sottoposto ai test quattro cavalcature, tutte esordienti ad Ascoli e tutti purosangue: si tratta di Hartswell di nove anni, ‘Once Upon a Time’ di cinque, Magica Wanda di otto anni e Adivinadora di sette.

Questa mattina, invece, la commissione veterinaria si dedicherà agli altri tre sestieri. Si comincerà con Porta Tufilla, che porterà a visita quattro cavalcature: a cominciare dal campionissimo Trentino, purosangue di dieci anni, in sella al quale il cavaliere folignate vinse sia nell’agosto 2021 che nel luglio 2022. Poi verranno visitati altri tre purosangue: ‘Uomo felice’ di sei anni, Lullaby di cinque e il giovane High Applause. Sempre domenica, dopo Porta Tufilla, sarà il turno di Sant’Emidio. I rossoverdi porteranno a visita tre cavalli, tutti purosangue: Sochi Tango di sette anni, Monsieur Polly di cinque anni e il giovane Fire Excell. Infine, chiuderà la sessione di test il sestiere di Porta Solestà, che sottoporrà alla commissione veterinaria cinque cavalcature. A cominciare da Love Story, di quattordici anni, con cui il cavaliere Luca Innocenzi ha vinto tre volte (agosto 2018, luglio 2019 e luglio 2021). Poi ci sarà anche Kathy Way, di otto anni, in sella alla quale il campione gialloblù vinse nell’agosto scorso. Verranno visitati anche il mezzosangue Tajika, di undici anni, e i purosangue Mister Armando (di quattro anni) e Love Me (di sei anni).

Matteo Porfiri