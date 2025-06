Via Lombardia a senso unico, 50 parcheggi in più

Sensi unici e più parcheggi anche nel quartiere Sant’Antonio da Padova. È questo il piano che l’amministrazione comunale ha per la zona centrale per eccellenza della riviera, dove si sta procedendo da alcune settimane ad una modifica teorica della viabilità, che entrerà in vigore solo dopo aver trovato il favore dei residenti locali. I rappresentanti di Viale De Gasperi, in tal senso, torneranno nel quartiere per esporre la propria idea compiuta ed eventualmente incamerare ulteriori proposte. La sensazione però è che ormai la riforma della viabilità sia imminente. La modifica più importante sembra quella che riguarda via Lombardia, che diventerebbe strada a senso unico in direzione ovest. Anche altre strade di zona perderebbero un senso di marcia: questa scelta verrebbe operata per aumentare il grado di sicurezza e decongestionare il traffico cittadino, ma non solo. Togliendo un senso di marcia ad alcune vie – da individuare : si acquisirebbe spazio per realizzare parcheggi a spina di pesce, dai tratti a nastro che sono presenti in questa zona. Calcoli – approssimativi – alla mano, nel quartiere se ne dovrebbero aggiungere una cinquantina, peraltro di ampiezza maggiore rispetto a quelli attuali. Parcheggi a spina di pesce che quindi verrebbero impostati anche lungo il tratto di viale De Gasperi che passa di fronte alla sede comunale. Non, però, lungo la carreggiata in direzione nord, perché in quel tratto si vorrebbe mantenere aperta la possibilità di realizzare la tanto discussa pista ciclopedonale. Anche questa eventualità però sarebbe in forse: prima di fare passi del genere sarà necessario attendere la stesura definitiva del Piano urbano per la mobilità sostenibile (Pums) di cui sono già disponibili le analisi di traffico e servizi. È possibile, peraltro, che la pista per le bici non venga realizzata in viale De Gasperi, anche perché andrà fatta lungo via Piemonte in congiunzione, una volta aperta via Lombroso, con quella di viale dello Sport. Per questo l’apertura di quella strada risulta strategica all’attuale amministrazione: non solo per generare un nuovo percorso in direzione sud per i veicoli motorizzati, che peraltro fungerebbe da valvola di sfogo per via Volta, anch’essa da trasformare in strada a senso unico. L’obiettivo è creare un asse per la mobilità dolce che vada da Porto d’Ascoli fino ai quartieri settentrionali. Quartieri la cui viabilità verrà oltretutto modificata, in base a quanto comunicato in una delle ultime riunioni in Ponterotto.

Giuseppe Di Marco