Via Lombroso, apertura in forse:: "Aspettiamo i dati sulla viabilità"

L’apertura o, viceversa, il mantenimento di via Lombroso verrà deciso da questa amministrazione: l’odissea della strada, il cui futuro è incerto da almeno 10 anni, dovrebbe finire nel 2025, visto che proprio quell’anno scadrà la convenzione per la realizzazione del comparto di piano. E la faccenda è tutt’altro che chiusa, anche se il vertice comunale ha messo più volte in chiaro di voler collegare via Lombroso a viale dello Sport. Come fatto per altre questioni urbanistiche, infatti, anche questa verrà decisa solo dopo aver fatto un apposito studio sulla base del Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), documento che concorrerà alla stesura del futuro Piano regolatore generale e che, di fatto, ha cambiato le carte in tavola per tanti temi finora dati per scontati. "Il Pums – spiega l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – servirà a farci vedere la questione di via Lombroso con altri occhi. La sua apertura è una modifica alla viabilità piuttosto consistente e quindi, per decidere cosa fare, sarà necessario attendere dati certi e specifici sui flussi di traffico e sulla viabilità circostante". Parole che danno alla faccenda una lettura ben diversa da quella proposta dal consigliere di maggioranza Umberto Pasquali, il quale ha più volte rimarcato la necessità di attuare questo comparto del piano particolareggiato, in modo da creare una valvola di sfogo al traffico in via Volta, strada parallela a via Lombroso che soffre per la presenza di una doppia fila di parcheggi e per il doppio senso di circolazione.

L’orientamento attuale dell’ente resta quello di alleggerire la viabilità di zona, ma non è detto che questo debba attuarsi tramite l’apertura della via all’arteria di traffico. Certo, ad oggi è ben difficile immaginare un’alternativa alla creazione di un ‘ponte’ fra viale dello Sport e via Voltattorni: l’unica altra iniziativa che il comune potrebbe intraprendere è la creazione di un parcheggio all’ex tirassegno di via Volta. In questo modo, infatti, potrebbe essere eliminata buona parte dei posteggi oggi presenti sulla carreggiata. Il problema, però, è che per fare una cosa del genere l’ente dovrebbe acquisire il terreno privato. In ogni caso, non c’è da illudersi: anche per aprire via Lombroso sarà necessario acquisire l’area verde che la divide da viale dello Sport, anche se si tratta di un fazzoletto di terra. Una piccola porzione incolta sulla quale, stando al piano particolareggiato, dovrebbe essere realizzata una rotatoria.

Giuseppe Di Marco