Via Monterone ma non solo: ecco i cantieri

Dopo gli importanti lavori già eseguiti ed altri in corso nella zona Industriale di Centobuchi, il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi, annuncia altri interventi nelle zone critiche del territorio comunale. "Sono in arrivo nuovi fondi per la messa in sicurezza del territorio di Monteprandone e abbiamo ottenuto 300.000 euro dalla Regione Marche per un intervento che renderà più sicuro un altro tratto di via Monterone". E’ bene ricordare che lungo questa strada, nel periodo più difficile della pandemia, furono eseguiti importanti interventi su diversi tratti sempre con finanziamenti a fondo perduto. "Prosegue così la prevenzione del rischio idrogeologico di una delle più trafficate strade comunali che collegano il centro storico di Monteprandone al Santuario di San Giacomo della Marca e a Centobuchi". In merito alla prevenzione del rischio idrogeologico e fondi per la messa in sicurezza delle strade, non è il primo intervento che l’amministrazione esegue, poiché si sta lavorando su tutte le strade che collegano Monteprandone a Centobuchi come via Spiagge, via Montetinello e lungo le strade del centro urbano di Centobuchi".