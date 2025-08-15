Via Po a rischio dissesto. Edifici dichiarati inagibili. A inizio 2026 le demolizioni

Attenzione alta in via Po, avviato l’iter per messa in sicurezza. L’area, colpita da gravi fenomeni erosivi e successivamente aggravata dal sisma del 2016-2017, è stata classificata a rischio di dissesto molto elevato, con edifici civili e commerciali dichiarati inagibili. Il progetto da 3,5 milioni di euro prevede demolizioni, opere di mitigazione del versante, sistemazione della viabilità e riqualificazione dell’affaccio sul fiume. "La sequenza sismica ha costretto all’evacuazione di famiglie e attività – ha sottolineato il commissario al sisma Castelli –. Oggi diamo una risposta concreta a una ferita che dura da anni". Anche il sindaco di Ascoli Marco Fioravanti ha confermato la centralità dell’intervento: "All’inizio del 2026 procederemo con le demolizioni e la riqualificazione, restituendo sicurezza e un nuovo volto a questa parte di città".

La Cabina di Coordinamento sisma ha anche individuato come urgente e di particolare criticità l’intervento di recupero della Chiesa di San Salvatore ad Arquata, già Santa Maria della Pieve, gravemente danneggiata dal terremoto del 2016. Si tratta di un bene di grande valore storico e identitario, al centro della vita comunitaria arquatana, punto di unione tra le diverse frazioni e luogo simbolico di aggregazione sociale. L’opera, dal valore di 1,4 milioni di euro, sarà realizzata dall’Ufficio speciale per la ricostruzione delle Marche e prevede la riparazione dei danni, il consolidamento strutturale e un intervento di miglioramento sismico, nel rispetto del Codice dei beni culturali e del paesaggio. "Restituire alla comunità un bene così simbolico significa rafforzare il legame con le proprie radici e alimentare la speranza nella rinascita – ha dichiarato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli–. Dopo aver impresso il cambio di passo nella ricostruzione, ora occorre continuare a lavorare con determinazione fino al conseguimento dell’obiettivo". Sulla stessa linea il sindaco di Arquata, che ha ricordato come San Salvatore sia il patrono del paese: "Questa chiesa è per noi un riferimento essenziale. Ci attendiamo che possano essere recuperati anche gli altri luoghi di culto chiusi. Ringrazio la struttura commissariale e l’associazione giovanile Arquata Potest, che da tempo si impegna per la salvaguardia della nostra storia e aveva lanciato l’appello per questo bene caro a tutti".