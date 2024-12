Via Sabotino, va a fuoco una mini

Auto a fuoco nella notte in via Sabotino, distrutta una Mini Cooper. Sull’accaduto sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri. L’allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di San Benedetto è arrivato interno alle ore 2 della notte fra domenica e lunedì. I pompieri sono arrivati in tempi rapidi e l’intervento è servito principalmente ad evitare danni alle vetture parcheggiate nelle vicinanze e alle abitazioni di fronte al luogo dove si trovava l’auto in sosta, poiché la Mini è stata avvolta dalle fiamme che l’ha completamente distrutta. Dalla prima ricostruzione sembra essersi trattato di un fatto accidentale, ma nulla viene escluso, tanto che i militari dell’arma hanno avviato approfondimenti sull’accaduto. Via Sabotino è una traversa di viale De Gasperi che si trova proprio in direzione dell’ospedale civile con tratti a senso unico e si estende tra la Statale Adriatica fino a via Piemonte.