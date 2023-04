Via Sgattoni, si aspettano le stime

Comune in attesa di ricevere la stima del terreno di via Sgattoni: il lotto di 3.200 metri quadri, su cui sorgeranno la casa di comunità e la casa della salute, ma non l’ospedale nuovo, verrà ceduto all’Ast in cambio del distretto di via Romagna, che potrebbe tornare utile all’ente rivierasco per futuri progetti sulla viabilità. L’iniziativa della permuta è stata ideata e fortemente voluta da Bruno Gabrielli, che esprime soddisfazione per l’attuale piega degli eventi: "Cederemo il terreno per le strutture di medicina territoriale, mentre la superficie attigua, di proprietà privata, accoglierà il futuro nosocomio della riviera – spiega l’assessore all’urbanistica – si tratta di due procedure distinte ma complementari, che testimoniano la volontà, nostra e di tutte le altre istituzioni coinvolte, di riformare la sanità locale. Di riformarla, soprattutto, in meglio: giudico lodevole l’idea di specializzare il nostro ospedale nell’emergenza, perché questo vuol dire che la struttura beneficerà di reparti, come la Medicina d’urgenza e la Cardiologia".