Via Tevere e via Alfieri, tecnici all’opera per la riqualificazione

A Monteprandone sono iniziati i lavori per la sistemazione e riqualificazione di due spazi verdi urbani: uno a Monteprandone, in via Tevere e l’altro a Centobuchi in via Alfieri. Gli interventi prevedono l’introduzione di opere ecocompatibili in termini di materiali e perfettamente integrabili dal punto di vista paesaggistico, mediante l’installazione di nuove strutture ludiche certificate. In entrambi i parchi saranno installati scivoli, molle, altalene, bilico, giochi combinati con scivolo che consentono l’utilizzo contemporaneo di tanti bambini. Per entrambi i parchi si investono quasi 60.000 euro di fondi di bilancio. "La riqualificazione e la valorizzazione delle aree verdi presenti sul territorio comunale sono obiettivi fondamentali dell’Amministrazione comunale – spiegano il sindaco Sergio Loggi e l’assessore a verde e parchi Fernando Gabrielli – in questi anni abbiamo portato avanti interventi specifici connessi ad altri di carattere più ampio sulla viabilità, sulla sistemazione urbanistica e paesaggistico-ambientale, con due finalità: rendere più vivibile il territorio per chi lo abita e più attrattivo per chi lo visita e garantire ai tanti bambini aree attrezzate con giochi su tutto il territorio".