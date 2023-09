"Via Val Tesino da mettere in sicurezza"

Continua il braccio di ferro tra gli abitanti di via Val Tesino in zona Agraria, che chiedono a gran voce la messa in sicurezza della condotta delle acque bianche, con il Comune e la Ciip. Il porta voce Ercole Speca va ancora in pressing sull’amministrazione comunale affinché la questione venga affrontata con decisione, poiché il quartiere teme nuovi fenomeni alluvionali, in caso di forti piogge, come già accaduto in passato. L’altro ieri vi è stato un nuovo intervento, che fa seguito al recente incontro tra una delegazione di residenti, con il presidente di Quartiere, Luigi Piunti, Ercole Speca, tecnici comunali e della Ciip con il vice sindaco Tonino Capriotti, durante il quale è stato deciso di tentare la pulizia della condotta con l’impiego di sonda e videocamera. "Su incarico del Comune la ditta privata ha dato il via ai lavori pulendo le caditoie con l’inserimento della sonda e dentro è stato trovato di tutto – spiega Ercole Speca – Due tentativi, prima della Ciip che ha diviso la rete delle acque bianche da quelle nere ed ora del Comune che ha cercato di sbloccare la condotta con l’idro spurgo, ma il problema rimane. Qui si rischiano danni importanti, per cui è necessario risolvere il problema con una nuova conduttura lungo tutta la via".

ma. ie.