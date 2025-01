Via Volterra è di Monteprandone:: "Subito pronti a chiudere le buche"

Chiarito l’enigma della strada di ’nessuno’ nel tratto a sud del passaggio a livello in via Volterra, piena di grandi buche e zona di scarico di rifiuti. Quella strada è di proprietà del comune di Monteprandone. Come risulta dalla piantina catastale, segna il confine con il comune di San Benedetto, ma sarebbe più corretto dire con la proprietà delle Ferrovie dello Stato. Procediamo per ordine.

Via Volterra, che dalla Salaria collega via Scopa, da nord a sud, fino al passaggio a livello è di proprietà del comune di San Benedetto, subito dopo passa in comune di Monteprandone. Lo slargo che si trova sul lato est della strada, (particella catastale numero 29) a ridosso della ferrovia, si trova sempre in territorio di Monteprandone ma in uso alle ferrovie dello Stato. Ultimamente era intervenuto il comune di San Benedetto, per farlo bonificare e smaltire la consistente quantità di rifiuti, plastica, gomme, vecchi elettrodomestici ma, evidentemente, è stato un gesto di cortesia per risolvere una questione d’immagine in una zona dove transitano tanti mezzi pesanti da e per le numerose aziende che operano nella zona industriale di San Benedetto. Chiarita la questione una volta per sempre, il sindaco di Monteprandone, sentito l’Ufficio tecnico, ha preso ’in carico’ il problema: "I nostri tecnici avevano già monitorato la situazione e già martedì prossimo contiamo di intervenire per chiudere le buche che si sono create, sperando che il terreno si asciughi poiché, per il momento, faremo un intervento con asfalto a freddo in attesa di tempi migliori per eseguire il rifacimento del manto stradale. Dopo le piogge di questi giorni è stata fatta una ricognizione sul territorio ed era stata notata la situazione su via Volterra e anche in un tratto di strada nel centro abitato di Centobuchi, dove andremo ad intervenire".

Marcello Iezzi