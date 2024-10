"Viabilità caotica e poco sicura: a che punto sono i lavori urbani?"

Il presidente del consiglio comunale di Grottammare, Luigi Travaglini, ha convocato il civico consesso per le ore 16,30 di giovedì 24 ottobre con 12 punti all’ordine del giorno. La maggior parte, anche questa volta, sono interrogazioni e mozioni presentate dai partiti della minoranza. Ve ne sono due a firma del capogruppo di ’Grottammare Città unica’, Lorenzo Vesperini. La prima è relativa allo ’stato di avanzamento tecnico, economico, progettuale e messa in opera per lo sviluppo delle rotatorie Toscanini-Valtesino-Galilei e Via Marche’.

"Nel maggio scorso si determinava l’istituzione di una Unità di Progetto per l’adeguamento degli strumenti urbanistici in vista della realizzazione di quattro rotatorie lungo la Strada statale 16, che dovrebbero facilitare il traffico in corrispondenza di specifici incroci – scrive Vesperini –. È fondamentale sottolineare l’importanza di interventi mirati a migliorare la viabilità nella città di Grottammare, specialmente considerando che questi progetti si inseriscono all’interno di una strategia di mobilità più ampia. Tali interventi non solo contribuiscono a garantire una circolazione più sicura e fluida dei veicoli, ma favoriscono anche un ambiente urbano più vivibile per pedoni e ciclisti. Chiedo di sapere a che punto sono i lavori progettuali riguardanti le quattro rotatorie poiché passati cinque mesi dalla presentazione sarebbe opportuno conoscere l’iter operativo/progettuale e inserimento nel piano delle opere pubbliche sviluppato dall’unità di progetto fino ad oggi". La seconda interrogazione riguarda lo stato di avanzamento dei lavori di realizzazione della mensa e cucina centralizzata nel plesso di Zona Ascolani. A questo proposito Vesperini vuole sapere se le fasi previste dal crono programma stanno rispettando i tempi stabiliti per la consegna del manufatto scolastico.

Marcello Iezzi