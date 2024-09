Viabilità, eventi e decoro urbano. Le richieste di Sestri al Comune

Più vigili durante l’intero arco della giornata, per evitare parcheggi in doppia fila e possibili situazioni rischiose per automobilisti, pedoni, ciclisti e conducenti di monopattino. È quanto chiede Leo Sestri per il quartiere Mare e, in generale, per Porto d’Ascoli. Il presidente del comitato di quartiere da anni esorta l’amministrazione a considerare maggiormente la zona sud di San Benedetto, magari prevedendo anche un maggior numero di eventi: alle location classiche, dice l’ex assessore, dovrebbero aggiungersene altre meno sfruttate.

"Il problema a Porto d’Ascoli riguarda la viabilità – afferma Sestri –. Chiediamo una maggiore presenza di vigili, soprattutto a luglio e ad agosto, quando Porto d’Ascoli è piena. Agenti della Municipale rappresentano dei deterrenti per tante situazioni spiacevoli: a sud siamo invasi, d’estate, da code lunghissime e posteggi in doppia fila. Ma non solo. Proprio alcuni giorni fa ho assistito al passaggio di due monopattini ad una velocità pazzesca sulla pista ciclabile del lungomare. Occorre che vengano rispettate le regole visti i volumi di traffico e considerando tutti i veicoli commerciali che lavorano con le strutture ricettive. È di qui, in fondo, che passa tutta la gente che va a San Benedetto". La viabilità è un problema in senso lato: "Da qui è facile comprendere le nostre lamentele per il sottopasso di via Mare – continua il presidente – averne uno fluido come quello di via Pasubio, con larghezza adeguata della carreggiata e passaggio in sicurezza dei ciclisti e pedoni è un’altra cosa. Non possiamo permetterci un biglietto da visita non adeguato". Un’altra rimostranza si concentra, quindi, sulle manifestazioni culturali e sugli spettacoli: "Per quanto riguarda gli eventi da tempo chiedo che vengano portati anche dalle nostre parti. In genere si fanno in Palazzina Azzurra, palazzo Bice Piacentini o in altre location del centro. Ma anche il nostro Giardino dei Colori si presta, o la piazza Rossa dell’Agraria o piazza Cristo Re. Dovrebbero considerarci di più, come anche per quanto attiene al programma triennale di opere pubbliche: per la zona sud di San Benedetto c’è veramente poco". Non c’è spazio solo per le critiche: "Un miglioramento c’è stato, ad esempio per quanto riguarda la manutenzione dei giardini tematici, battaglia portata avanti durante la scorsa amministrazione. Voglio ringraziare, in tal senso, il consigliere Novelli, per l’interessamento dimostrato".

g.d.m.