Viabilità nel mirino dei residenti. Confronto con l’amministrazione

Regolamentare la viabilità di alcune strade di quartiere per migliorare la sicurezza stradale: sull’argomento si è tenuto nei giorni scorsi un incontro con i residenti delle vie Campania e San Donato, in zona Ischia I. Nel corso dell’iniziativa, promossa dalla consigliera delegata alla Viabilità Marica Scipioni e alla quale hanno preso parte altri amministratori tra cui il sindaco Alessandro Rocchi, oltre a evidenziare i disagi dei residenti derivanti dall’assenza di segnaletica stradale nelle vie interne citate, è stato preso in esame anche l’incrocio prospiciente il Teatro delle Energie, lungo la Ss16, relativamente ad alcune criticità segnalate dai residenti. L’incontro si è svolto in collaborazione con il comando della polizia locale, che studierà i possibili miglioramenti. "Insieme all’Amministrazione e ai cittadini abbiamo affrontato alcune problematiche – spiega il comandante Stefano Proietti, presente anche la vice, Merlonghi – L’obiettivo è migliorare la sicurezza stradale, fluidificando la circolazione con segnaletica adatta laddove mancante".

La consigliera delegata alla Viabilità, Marica Scipioni, ha espresso soddisfazione per il passo in avanti compiuto verso la progettazione di una segnaletica adeguata su vie non ancora regolamentate: "Ringrazio gli ufficiali della Polizia Locale per il lavoro svolto e per la sensibilità che hanno dimostrato alle richieste dei cittadini". Ogni azione volta a migliorare la viabilità sotto il profilo della sicurezza e renderla più scorrevole ben venga, ma a Grottammare c’è un serio problema ed è quello dell’elevato numero di semafori che fanno da diga alla circolazione, raddoppiando l’inquinamento. Serve un piano tecnico specifico per sincronizzare i complessi semaforici in modo da creare un’onda verde, a velocità contenuta.

Marcello Iezzi