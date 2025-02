Viabillità, le richieste all’assessore Vesperini

Sensi unici, aree di sosta, segnaletica, marciapiedi, asfalti: sono tante le questioni affrontate nell’incontro tenutosi due sere fa fra il comitato di quartiere Porto d’Ascoli Centro e l’assessore alla viabilità Lorenzo Vesperini. Incontro nel quale i rappresentanti di zona hanno presentato una serie di richieste all’amministrazione comunale: alcune storiche, altre relative a problemi emersi di recente. Tra i vari punti figura l’instaurazione di un senso unico in via Corridoni e del divieto di sosta in via IV Novembre – lato sud est – poi il rifacimento della segnaletica nel quartiere e dei marciapiedi in via Rossetti, via Farinelli, via Bafile, via Rizzo, via Chienti, via Tevere, via Aniene, via Arno, largo Danubio e via Oberdan. In buona parte di queste stesse strade, quindi, andrebbe rifatto anche l’asfalto, con l’aggiunta di piazza Setti Carraro, via Toti, via Velino e via Pasubio. In via Mare c’è da sistemare gli scivoli pedonali e ovviamente anche il sottopasso. Il comitato quindi avanza la proposta di spostare il transito dei mezzi pubblici da via Damiano Chiesa, strada in cui andrebbero piazzati dei dissuasori, così come in via Toti, via Velino e via Musone per limitare la velocità degli automobilisti. A dire la sua è stato il presidente di comitato Elio Core, che in una lunga missiva ha ricordato come a Porto d’Ascoli siano presenti numerosi punti d’interesse, fra cui scuole, stazione ferroviaria, la delegazione comunale, svincoli per l’Ascoli Mare, A14 e Salaria. "Porto D’Ascoli costituisce, senza dubbio, il baricentro economico di San Benedetto e non solo – dice Core - È dunque urgente e indispensabile porre in essere, nel contesto della città, una seria analisi di questo territorio, relativo al problema della viabilità, che in taluni punti, risulta particolarmente difficile, tale da provocare intasamento alla circolazione stradale. Dunque, il territorio, per la sua importanza strategica e commerciale, deve essere valorizzato, dando il giusto riconoscimento, abbandonando il concetto di periferia e non concentrando gli investimenti unicamente al centro della città. Il comitato di quartiere, in questa sede, propone all’amministrazione, suo tramite, di incaricare un pool di esperti del settore – conclude il presidente – per ridisegnare la viabilità in questa popolosa e produttiva periferia".

Giuseppe Di Marco