San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno), 15 ottobre 2018 - E’ un giallo il caso della barista ventottenne di San Benedetto del Tronto trovata in gravi condizioni sotto il viadotto dell’Ascoli-Mare, periferia sud della località balneare, alle prime luci dell’alba di sabato. Ai soccorritori e agli agenti del commissariato di pubblica sicurezza la giovane ha raccontato di essersi lanciata nel vuoto con l’intento di togliersi la vita, anche se poi ieri ha fatto marcia indietro dicendo di non ricordare cosa sia successo.

Gli investigatori, pur avendo catalogato l’evento come tentato suicidio, stanno indagando per fare piena luce su alcuni aspetti che sembrano essere ancora poco chiari. La giovane donna si trova ricoverata nel reparto di Medicina d’Urgenza dell’ospedale Torrette di Ancona, dov’è stata trasportata con l’Elisoccorso del 118 dorico e questa mattina dovrebbe essere sottoposta a un delicato intervento chirurgico per la riduzione delle fratture. I medici le hanno riscontrato fratture alle caviglie, danni importanti alla colonna vertebrale, tumefazioni al volto, all’addome, tutti traumi che sembrano compatibili con un volo di diversi metri d’altezza, ma gli investigatori sono decisi a volerne sapere di più. Sul caso sono al lavoro anche i redattori della trasmissione televisiva di Rai3 «Chi l’ha visto», ieri a San Benedetto, per cercare di comprendere meglio la portata del caso e per offrire assistenza psicologica alla barista, quando avrà superato i problemi che in questo momento sono prioritari per la sua salvezza. Al momento i medici non hanno sciolto la prognosi.

Riepiloghiamo l’accaduto. La ragazza, ultimamente, si sentiva minacciata da qualcuno, al punto di farsi accompagnare a lavoro dal padre, nel bar di Porto d’Ascoli. Venerdì mattina aveva fatto l’apertura del locale, avvenuta verso le sei, ma alle ore 10,30, circa, ha detto alla collega che usciva un attimo e che sarebbe tornata subito, lasciando nel bar la borsetta con dentro l’inseparabile cellulare, le sigarette, il denaro e i documenti, ma anche un biglietto che annunciava la decisione di farla finita, trovato qualche ora dopo dalla titolare del bar che ha subito avvertito la famiglia. Dopo circa 20 ore la giovane è stata trovata in gravi condizioni, sotto il viadotto, da un operaio che ha dato l’allarme. La barista ha detto subito di essersi gettata dal ponte, ma ieri avrebbe raccontato ai familiari di non ricordare bene cosa le fosse realmente accaduto.

Gli investigatori del commissariato di pubblica sicurezza di San Benedetto cercano di capire se la giovane, uscita dal bar, si è incontrata con qualcuno, come ha raggiunto il cavalcavia e quando si sarebbe gettata nel vuoto, se c’è stato qualcuno che possa averla indotta al disperato gesto e perché. Risposte che potrebbero arrivare dall’esame delle telecamere di una banca vicino al bar, ma anche dai tabulati telefonici, da eventuali messaggi rimasti in memoria sul cellulare.