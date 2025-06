Viaggio nel gusto a Smerillo

Un viaggio tra biodiversità, gusto e cultura dell’olivo nel cuore dei Sibillini. Sarà il caratteristico borgo di Smerillo (nota località del fermano) ad ospitare la due giorni legata alla 22esima rassegna nazionale degli oli monovarietali. Sabato 7 e domenica 8 giugno saranno numerosi i momenti che si svilupperanno all’interno di un appuntamento divenuto nel corso del tempo imperdibile per chi ama l’olio extravergine di oliva di qualità, la biodiversità agricola e le esperienze sensoriali legate al territorio. Grande l’impegno profuso dall’Amap (Agenzia per l’innovazione nel settore agroalimentare e della pesca della regione Marche), nell’allestire una manifestazione capace di riunire produttori selezionati da tutta Italia, tecnici, assaggiatori, operatori del settore e appassionati, per due giornate ricche di assaggi, incontri, approfondimenti e cultura rurale. Durante la manifestazione sarà possibile: degustare oli monovarietali di eccellenza, provenienti da tutte le regioni italiane; partecipare a workshop e approfondimenti tecnici a cura di esperti; vivere esperienze sensoriali e scoprire le caratteristiche delle diverse varietà; assistere alla premiazione degli oli più rappresentativi e alla presentazione di nuove varietà; seguire una performance narrativa a tema mitologico-letterario sul simbolo dell’olivo. Non a caso la scelta di Smerillo, uno dei luoghi più suggestivi dell’entroterra marchigiano dove dove natura, cultura e ospitalità diffusa si incontrano.

Non mancheranno anche iniziative collaterali come il forest bathing, l’orienteering tra boschi e borgo nonché una cena degustazione con piatti creativi, oli in abbinamento e vini del territorio. Un’occasione unica per conoscere da vicino l’universo dell’olio monovarietale italiano. Un prodotto che racchiude l’identità di un paesaggio, la cura di chi coltiva e la ricchezza delle varietà autoctone. Il programma prenderà ufficialmente il via sabato prossimo alle 11 con un seminario riservato agli esperti assaggiatori. Alle 15 sulla terrazza sala degli Artisti verranno presentati i produttori e il catalogo degli oli monovarietali 2025. A seguire il gioco ‘indovina la varietà’, un percorso sensoriale per le vie del borgo e un mini corso di assaggio olio. Domenica invece alle 11 al parco della Fessa è prevista la consegna dei riconoscimenti della rassegna 2025. Seguirà lo spettacolo di narrazione curato da Cesare Catà, un percorso di immagini e parole (ore 15) e infine il brindisi conclusivo.