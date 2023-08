Viaggio nel lido delle polemiche "La spiaggia è davvero accessibile"

Dopo il botta e risposta tra chi critica la spiaggia accessibile di Grottammare, che non sarebbe tale per il bagno e per la doccia, secondo Marco Giorgi, padre di Benedetta ed il sindaco Alessandro Rocchi, che ha illustrato come i servizi sarebbero a norma, vi è un nuovo intervento, quello di Marco Sprecacè consigliere di "Grottammare C’è", che riporta anche un post del Giorgi. Titolo della nuova puntata "Quando la pezza è peggio dello strappo". Rifiutano di essere stati accusati di "superficialità" dal Sindaco. Questa volta, nella nuova puntata, non si parla più di bagno non accessibile, poiché è stato mostrato che questo servizio è ben disponibile e allora al centro della questione è rimasta la doccia che, in effetti, non è accessibile. Allora il comune ha applicato una doccetta con tubo flessibile, ad altezza di carrozzina, applicata alla doccia della spiaggia, per consentire a chi esce dal mare o dalla spiaggia di togliersi di dosso la sabbia e l’acqua salata. Una polemica che non porta a nulla di positivo a nostro avviso. Siamo andati a vedere e a parlare con chi quella spiaggia la frequenta davvero. "Noi veniamo dalla provincia di Macerata – afferma il padre di una ragazzina disabile che si gode la tranquillità della spiaggia circondata dall’affetto dei familiari, sotto il grande ombrellone – Riteniamo che questa spiaggia sia di grandissima utilità. La nostra speranza è che continui a esserci anche il prossimo anno. Ci troviamo benissimo e non vediamo ostacoli". Sulla questione della doccia inaccessibile, il padre della ragazza ha aggiunto: "L’acqua è un po’ più freddina rispetto a quella del mare, ma va benissimo perché si tratta solo di dare una lavata ai piedi e alle gambe, magari anche al viso. Per il resto la doccia si fa a casa. Sono pochi i Comuni che hanno spiagge così accessibili e servite". Il resto sono chiacchiere, in attesa della doccia accessibile per il prossimo anno, ovviamente. Marcello Iezzi