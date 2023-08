Viaggio nell’Odissea Riondino e Vergassola a Rocca Tiepolo

Due attori, una storia senza fine, le vicenda di un mare che ha tanto da raccontare. ’Odissea un racconto mediterraneo’, progetto ideato e diretto da Sergio Maifredi per Teatro Pubblico Ligure, è il racconto di uno dei testi fondativi della cultura occidentale affidato a cantori contemporanei e riportato all’oralità delle sue origini. David Riondino e Dario Vergassola si fanno interpreti del canto XXIV con L’Ultima Odissea e I patti di pace questa sera (ore 21,30) alla Rocca Tiepolo di Porto San Giorgio - in collaborazione con Proscenio Teatro per Epos - nel cartellone del Tau Teatri Antichi Uniti, luogo di incontro tra le ricchezze archeologiche della regione e i contenuti di spettacolo che da 25 anni è un fiore all’occhiello della scena nazionale su iniziativa di Regione Marche, Amat, MiC e 17 Comuni del territorio.

Che il viaggio non sarebbe terminato con l’arrivo a Itaca, Odisseo lo sa bene da quando, nel regno dei morti, ha incontrato Tiresia, al nono canto. L’indovino cieco glielo ha predetto: dovrà, dopo la strage dei pretendenti, rimettersi in cammino, per terra questa volta, lontano dal mare, portando sulla spalla un remo, come una croce, come un’espiazione. Questo viaggio per terra è una seconda Odissea a cui Omero allude e che con molte probabilità è pure esistita in forma orale e scritta ma di cui le tracce si sono perdute. Riondino e Vergassola da lì partono, dai patti di pace, che chiudono i ventiquattro canti dell’Odissea conosciuta e trasportano lo spettatore in un’altra Odissea tutta immaginata, enigmatica e misteriosa e forse mai scritta se non l’immaginario di ognuno di noi.

Ovviamente, come è nel carattere dei due attori, con ironia, intelligenza, irriverenza. Prima dello spettacolo, percorsi e itinerari alla scoperta di Porto San Giorgio, a cura di Comune di Porto San Giorgio, prenotazione obbligatoria al numero 331 5669129 dal lunedì al sabato dalle 10 alle 13.

Per informazioni e prevendite Amat 071 2072439 e biglietterie circuito Vivaticket, oppure la biglietteria di Rocca Tiepolo 392 4450125, la sera di spettacolo dalle ore 20.

a. m.