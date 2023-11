Viale Buozzi e rete digitale: si cerca di migliorare l’accordo

La nuova passeggiata di viale Buozzi sarà pronta entro un anno. A farlo sapere è l’amministrazione comunale, che ha appena dato indirizzo agli uffici di progettare il restyling del ‘salotto buono’ di San Benedetto. A deliberarlo è stata la giunta, che due giorni fa ha anche ufficializzato la partecipazione del comune rivierasco ad un bando nazionale per la creazione di una rete turistica costiera. Intanto inizia a prendere forma l’iniziativa di riqualificazione del viale che collega il centro cittadino al lungomare: San Benedetto, in tal senso, ha già incamerato 520mila euro dalla regione, e con questi intende recuperare le balaustre, riorganizzare le forniture e i manufatti di servizio posti ad est della stessa restituendo decoro all’intera passeggiata. Inizialmente si era pensato di affidare i lavori entro il 31 dicembre 2023, ma ora è certo che l’assegnazione slitterà all’anno prossimo, anche perché l’elaborato progettuale, alla cui stesura potrebbero partecipare dei professionisti esterni, non è ancora stato approntato. L’unica cosa certa è che il collaudo dell’opera dovrà essere eseguito entro novembre 2024, mentre la rendicontazione della stessa dovrà essere pronta per il mese successivo. "Per noi la riqualificazione di viale Buozzi è un’assoluta priorità – commenta il vicesindaco Tonino Capriotti – siamo soddisfatti di aver acquisito i fondi regionali: questo è il frutto di un’esemplare collaborazione fra enti che intendiamo portare avanti su ogni altro fronte". Passata la stagione estiva, insomma, il comune si è messo all’opera per migliorare la propria offerta turistica. Come? Aderendo al bando del Fondo Unico Nazionale con il progetto ‘Spidit’ (Modelli di Turismo Intelligenti e Sostenibili nel Piceno): l’iniziativa punta a realizzare un progetto da circa 300mila euro, che consiste nella creazione di una piattaforma per la gestione di tutti gli elementi che compongono l’offerta turistica, tra cui luoghi d’interesse, accessibilità, marketing e pubblicità, personale impiegato e risorse umane. Al contempo, si vuole realizzare un sistema informativo di destinazione turistica, provvisto di contenuti e storytelling digitale. Partner del progetto sono i comuni di Grottammare, Cupra, Monsampolo, Ripatransone, Acquaviva e Massignano. Insomma, una sorta di rete del turismo costiero, da fare in un momento di crisi nel quale "il turismo – recita la delibera - si sta caratterizzando come una determinante leva di rilancio, attraverso azioni concrete volte a promuovere la competitività del settore in maniera organizzata e integrata". L’atto, in tal senso, ricorda che "nella provincia di Ascoli Piceno non risultano attivi attualmente organismi di governance turistica territoriale che svolgano un ruolo di coordinamento tra componenti pubbliche e private".

g.d.m.