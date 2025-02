Viale Colombo allagata per una pioggerellina: "Stiamo provando a risolvere definitivamente"

E’ bastata una leggera pioggia della notte precedente per trasformare in una piscina il solito tratto di viale Colombo a sud dell’ex Ballarin. Ieri, a mezzogiorno, era ancora tutto allagato e viabilità a passo d’uomo per non restare in panne in mezzo alla strada. Un fenomeno che va avanti da molti anni e che Comune e Ciip stanno cercando di risolvere. Anzi, sarebbe già stato risolto, come ricorda il vice sindaco Tonino Capriotti. Tutta quell’acqua deve essere spinta, forzatamente, in mare poiché da sola non riesce a defluire date le pendenze e la sona sotto il livello del mare. Ecco allora che sono state costruite due grandi vasche di accumulo dell’acqua piovana in via Dandolo che poi sarà portata in mare con pompe di sollevamento e qui è entrata in gioco la protesta dei residenti che non hanno voluto sotto casa le cabine dell’Enel che devono alimentare le pompe e anche il generatore di corrente che garantisce il funzionamento anche qualora nel bel mezzo di un temporale venisse meno l’erogazione di energia elettrica. "E’ un problema annoso quello degli allagamenti in viale Colombo – afferma il vice sindaco e assessore ai lavori pubblici Tonino Capriotti – Sono stati già messi i cartelli in piazza del pescatore, davanti al mercato ittico, perché a giorni la ditta incaricata dei lavori aprirà il cantiere per creare le condizioni necessarie all’installazione delle cabine elettriche che saranno poi collegate alle pompe di sollevamento. Quindi questo problema, se tutto filerà liscio, dovrebbe avere i giorni contati".

Marcello Iezzi