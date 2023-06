Viale de Gasperi, il quartiere si spacca sul disco orario

Quartiere Sant’Antonio spaccato sull’instaurazione del disco orario lungo viale De Gasperi. Per i commercianti di zona la misura sarebbe necessaria per rilanciare le attività locali, mentre i residenti mostrano di non gradire un eventuale modifica delle proprie abitudini. Le differenti posizioni sono state espresse due sere fa al parco Wojtyla, nel corso dell’assemblea pubblica di quartiere alla quale hanno partecipato, fra gli altri, l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e il vicepresidente di comitato Sant’Antonio Tony Alfonsi. La possibilità di inserire la nuova disposizione era stata manifestata dall’amministrazione comunale in un incontro avuto alcuni giorni fa con referenti del comitato interessato e del vicino quartiere Albula Centro, ma i rappresentanti dell’associazioni avevano già avuto modo di esprimere contrarietà a tale proposta. Nel dettaglio, si tratterebbe di inserire il disco orario lungo l’arteria di traffico dall’incrocio con via Montello a quello con via Abruzzi, e su entrambi i lati dello spartitraffico: circa 500 metri di viale che di fatto è l’anello di congiunzione fra il centro e i quartieri più periferici. Un segmento stradale quotidianamente interessato da una mole di traffico che non ha eguali a San Benedetto, ad esclusione della Nazionale e del lungomare durante l’estate. E’ in questo contesto che alcuni esercenti che hanno la propria attività in viale De Gasperi hanno avanzato l’idea del disco orario, come mezzo per indurre gli automobilisti a spostarsi frequentemente senza stazionare troppo su un parcheggio bianco: in quest’ottica, indubbiamente, i locali di zona beneficerebbero di un ricambio continuo di clientela. Ma gli abitanti del quartiere sono di tutt’altro avviso: viale De Gasperi è uno dei quartieri più popolosi della città e l’obbligo di spostare l’auto creerebbe serie difficoltà ai residenti, costretti a cercare posteggi altrove. In assemblea, quindi, l’amministrazione comunale ha proposto di instaurare il disco orario sugli stalli gratuiti in via sperimentale, per uno o due mesi, in modo da prendere una decisione definitiva solo a valle di una prova concreta. "Quando si incontrano esigenze contrapposte è normale che il dibattito si accenda – ha commentato Gabrielli - Per i commercianti il disco orario sarebbe funzionale alla propria attività. I cittadini sono perlopiù contrari, anche se Albula Centro sarebbe maggiormente propenso. È anche vero che i problemi di viabilità vanno risolti a monte. La nostra amministrazione, in tal senso, intende portare avanti l’iniziativa del Piano urbano di mobilità sostenibile (Pums): questo ci permetterà di individuare strategie per la pedonalizzazione del centro". Con la permuta del distretto sanitario di via Romagna, ad esempio, il comune potrebbe realizzare in zona un parcheggio multipiano.

Giuseppe Di Marco