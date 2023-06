Viale De Gasperi, stretta sui furbetti della sosta

Niente disco orario in viale De Gasperi, ma sarà giro di vite per i trasgressori. È questa la decisione presa ieri dall’amministrazione comunale a seguito di un incontro tenutosi nel pomeriggio, che ha avuto per tema proprio l’instaurazione della nuova misura lungo la principale strada della città. In realtà non si sarebbe trattato di un vero e proprio inserimento ex novo, bensì di un’estensione, visto che il disco orario è già presente lungo la carreggiata ovest. Dove, per capirci, è presente la maggior parte dei locali del viale, e dove le auto sono tuttora obbligate a lasciare il posteggio dopo l’intervallo di sosta. L’iniziativa, si ricorderà, aveva suscitato le ire del quartiere Sant’Antonio da Padova, che in una recente assemblea al parco ‘Wojtyla’ aveva fatto capire di non essere affatto d’accordo con una misura che avrebbe trovato il favore dei soli esercenti di zona.

La richiesta del disco orario, infatti, era partita proprio da un nucleo di commercianti che, visto il perdurare della crisi, avevano proposto di estendere la disposizione ad entrambi i lati della carreggiata, dall’incrocio con via Montello a quello con via Abruzzi. Questo avrebbe consentito alle attività di ricevere clientela con maggiore ricambio. Ai residenti tutto ciò non era piaciuto nemmeno un po’: con l’arrivo della bella stagione, infatti, San Benedetto si intasa soprattutto nelle aree centrali, e diventa difficilissimo trovare un posto dove parcheggiare. Il disco orario, in tal senso, avrebbe costretto gli abitanti del quartiere a cambiare continuamente stallo, in una ricerca infinita da evitare assolutamente, specie nelle ore di caldo. Oltretutto va considerato che viale De Gasperi è oberata dalla presenza di diversi cantieri che mettono ulteriormente a dura prova la sua viabilità: un aspetto questo, che era stato sottolineato ieri dall’ex sindaco Piunti, il quale aveva criticato l’amministrazione comunale per la mancanza di visione e di strumenti di pianificazione del traffico. La situazione, però, ora è del tutto rientrata.

"Abbiamo convenuto che fosse migliore mantenere le cose così come stanno – afferma l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli – ma al contempo, per dare seguito all’allarme dei commercianti, abbiamo deciso di rafforzare il monitoraggio dei vigili lungo l’arteria, per esortare al rispetto del disco orario che già c’è e sanzionare quelli che sostano al parcheggio dedicato al carico e allo scarico merci". Tradotto, niente disco, ma sì alla stretta sui furbetti della sosta.

Giuseppe Di Marco