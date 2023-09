Viale Marconi nella stretta della sosta selvaggia: "Pericoli in strada"

"Una situazione grave, che ha del grottesco, venutasi a creare ad Ascoli Piceno causa la negligenza dei cittadini e la compiacenza del Comune. In uno dei viali più belli di Ascoli vige ormai da un anno l’anarchia del parcheggio". Continua in redazione la pioggia di segnalazioni sui tanti angoli dove il parcheggio selvaggio comanda indisturbato. L’ultima ci è arrivata ieri, e riguarda viale Marconi: "Si è sviluppato agli inizi degli anni cinquanta del secolo scorso – scrive il lettore –. È un viale ampio, alberato, via di ingresso nella città perchè dall’uscita Porta Cartara del raccordo superstrada Ascoli-Mare conduce alla Stazione e al centro storico, oltre ad essere snodo nevralgico per la parte est della città. Per ben settant’anni è stato un viale tranquillo, ordinato, divieto di sosta sul lato carreggiata e con traffico regolare".

Da oltre un anno però, "lentamente, ma in modo costante, gli automobilisti (residenti e non) hanno preso possesso dei due lati stradali e ne hanno fatto in modo arbitrario un parcheggio. Una sosta selvaggia anche su strisce pedonali ed a ridosso delle intersezioni di vie traverse, in barba alle più basilari regole stradali. Oltre al caos ed al decoro che possiamo definire secondari, si è venuto a creare un problema di sicurezza".

Le auto parcheggiate impediscono infatti "un regolare flusso del traffico ma, soprattutto intralciano mezzi di soccorso e polizia. Cosa più grave è la difficoltà per i pedoni e per le biciclette di attraversare perché le auto in sosta ostacolano la visibilità ed è successo che si siano verificati investimenti anche sulle strisce pedonali".

"Pare che essendoci molti cantieri, i parcheggi sono ridotti e così si chiude un occhio sui controlli. Anzi, si era paventata l’idea di stalli a tempo su un lato del viale, ovviamente non realizzati, ma comunque inutili. In viale Marconi deve tornare a vigere la legalità ed il rispetto delle regole" conclude affranto il nostro lettore.