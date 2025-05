Viale Pasqualetti. Arriva la statua di Notargiacomo

Verrà installata nei pressi di viale Olindo Pasqualetti, l’opera scultorea del maestro Gianfranco Notargiacomo, donata dallo stesso artista al comune sambenedettese. Proprio ieri mattina la giunta ha ratificato la determinazione di un nuovo spazio, all’interno del giardino parallelo al viale, dove troverà posto la scultura del Notargiacomo, intitolata ‘Takète’: un’opera alta approssimativamente cinque metri e realizzata in acciaio corten.

La vicenda affonda le radici nel 2023: nell’ottobre di quell’anno, infatti, il direttore del Museo di Arte Contemporanea di Cassino (CaMusAC) Brunella Longo scriveva al comune la volontà di donare a San Benedetto un’opera del maestro. La città rivierasca era stata scelta come meta ottimale, "per il prestigio e la ricchezza del parco di sculture contemporanee che negli anni si è realizzato – recita la determina di allora - rappresentando quasi un unicum in Italia". A dicembre, infine, la giunta accettava ufficialmente la donazione.