Viale Tamerici diventa la via dedicata a Paz

Tra un mese esatto l’ex via delle Tamerici porterà il nome di Andrea Pazienza. È uno degli atti centrali di un omaggio più ampio, che include il festival ’Cose da Paz’, in programma il 12 e 13 settembre alla Palazzina Azzurra. La presentazione si è svolta ieri in Comune, alla presenza dell’assessore Lia Sebastiani, del vicesindaco Laura Camaioni, del direttore artistico Maicol e Mirco (pseudonimo di Michael Rocchetti), di Giulio Troli, di Patrizio Patrizi del Circolo dei Sambenedettesi e di Piergiorgio Cinì del Laboratorio Teatrale Re Nudo. L’assessore Sebastiani ha definito questa come "un’edizione numero zero, ma con l’obiettivo di aprire la strada a un ciclo di appuntamenti stabili". L’iniziativa vuole legare la memoria dell’artista alla vita culturale cittadina, creando occasioni di incontro e formazione. La cerimonia ufficiale di intitolazione della via si terrà il 13 settembre alle ore 11, preceduta da spettacoli, incontri e attività che coinvolgeranno il pubblico di tutte le età. "Iniziative di grande rilievo, soprattutto l’intitolazione della via", ha dichiarato il vicesindaco Camaioni. "È una delle strade più belle di San Benedetto, e Andrea era nato a pochi metri di distanza, in un villino sul lungomare". Il legame tra il luogo e la storia personale dell’artista rende la scelta particolarmente significativa. Per la città, questo evento non è solo memoria, ma anche occasione di valorizzazione del patrimonio culturale. Per Giulio Troli il festival è "la realizzazione di un sogno". Ha spiegato che si tratta di un appuntamento imperdibile che potrebbe diventare un punto di riferimento nel calendario culturale. "Urbino ha Raffaello, Pesaro ha Rossini, Recanati ha Leopardi, San Benedetto ha Andrea Pazienza. Se oggi possiamo parlare di graphic novel, lo dobbiamo soprattutto a lui". Un’eredità artistica che continua a influenzare generazioni di autori. Maicol e Mirco sarà il primo autore a reinterpretare le opere di Pazienza. "Andrea era tra gli autori più contemporanei che si possano immaginare", ha detto Rocchetti, annunciando due giorni di eventi gratuiti, tra laboratori per bambini, reading e momenti di confronto. Suo anche il manifesto ufficiale, pensato per catturare lo spirito irriverente e visionario dell’artista. Il direttore di Lu Campanò, Patrizio Patrizi, ha ricordato che la richiesta di celebrare Pazienza partì proprio dal giornale, sostenuta da Giuseppe Merlini e Gino Troli. Piergiorgio Cinì ha aggiunto: "Accogliamo con entusiasmo questa iniziativa. La città deve legarsi sempre di più al contemporaneo". Alla cerimonia saranno presenti anche i familiari, per un tributo che unisce istituzioni, associazioni e comunità.

Emidio Lattanzi