Vicenza esame difficile: Lumezzane (Brescia) pronta a sfidare "Ma noi siamo pronti"

LUMEZZANE (Brescia)

Per il Lumezzane, che dopo sei anni è tornato nel calcio che conta, il calendario propone oggi una delle sfide più intriganti del Campionato. Alle 18.30, infatti, la matricola rossoblù deve rendere visita al blasonato Vicenza, forse la principale candidata alla promozione in serie B. Una trasferta dal pronostico avverso per la squadra di mister Franzini che, comunque, chiede ai suoi di affrontare pure i biancorossi con lo spirito che dovrà caratterizzare l’intera stagione dei valgobbini: "Siamo consapevoli delle difficoltà che ci attendono – è il pensiero del tecnico lumezzanese – ma siamo anche convinti di avere le qualità per riuscire a competere". Lu.Ma.