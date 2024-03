Vicesindaco di Acquasanta ferito, il colpo sparato dalla moglie in camera da letto: la pistola era nel comodino

Ascoli, 3 marzo 2024 – Una camera da letto non particolarmente grande, al punto che se una persona avesse voluto veramente colpire qualcuno, sparandogli contro, non avrebbe potuto sbagliare. E’ una delle chiavi di lettura della vicenda del colpo di pistola sparato la notte fra il 18 e il 19 febbraio scorsi nell’abitazione del vicesindaco di Acquasanta Luigi Capriotti, raggiunto al braccio dal proiettile della sua 357 Magnum impugnata dalla moglie Giovanna Pompei, arrestata quella sera stessa e posta ai domiciliari con l’accusa di tentato omicidio e lesioni pluriaggravate.

Sentito a sommarie informazioni dai carabinieri nell’imminenza del fatto, Capriotti ha già confermato la versione dell’incidente. Nei prossimi giorni sarà sentito dal sostituto procuratore Saramaria Cuccodrillo, titolare del fascicolo d’inchiesta ed è facilmente ipotizzabile che ribadirà il suo punto di vista. Il sopralluogo tecnico effettuato venerdì dal reparto scientifico dei carabinieri è servito per analizzare gli spazi, ricostruire le posizioni di moglie e marito al momento dello sparo, per cercare di capire se si è trattato di un atto volontario, come sostiene la Procura di Ascoli, o di un incidente, come afferma invece la signora Pompei che al giudice delle indagini preliminari Annalisa Giusti ha assicurato che non c’era alcuna volontà di sparare contro il marito, men che meno addirittura di ucciderlo.

Il fatto è avvenuto nella camera da letto dell’abitazione della famiglia Capriotti ad Acquasanta. Una zona un po’ isolata rispetto al paese dove a febbraio 2015 ci fu una feroce lite fra fratelli (tutti stranieri) finita a colpi di coltello, col conseguente processo conclusosi con una condanna. In epoca recente si sono registrati alcuni furti in abitazione nell’acquasantano. Precedenti che hanno spinto il vice sindaco Capriotti a tenere nel cassetto del suo comodino in camera da letto la 357 Magnum regolarmente detenuto in quanto in possesso di porto d’armi. Secondo quanto trapela, solo durante la notte l’arma veniva messa nel cassetto, sostanzialmente a scopo di difesa, mentre normalmente era custodita in un altro spazio, non accessibile a persone diverse da lui.

Fatto sta che la moglie era comunque a conoscenza (inevitabilmente) che la 357 Magnum fosse nel cassetto del comodino nella loro camera da letto. Durante la discussione per motivi interni alla coppia Giovanna Pompei ha aperto il cassetto e impugnato la pistola. Fin qui la ricostruzione è sostanzialmente pacifica. Resta il dubbio sullo sparo volontario contro il marito o l’aver impugnato la pistola solo a mo’ di minaccia, premendo accidentalmente il grilletto.