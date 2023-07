Vicesindaco Flaiani, "Bilancio in ordine, investimenti per 18 milioni"

La critica arrivata da alcuni esponenti della minoranza, in merito agli eventi estivi che sono stati finanziati dal Comune di Folignano, ha suscitato la pronta reazione del vicesindaco Angelo Flaiani, visto che è stata messa in dubbio anche la salute delle casse comunali. "Sono mesi che l’opposizione paventa una situazione di difficoltà. Ad oggi la liquidità del conto di tesoreria è di 1,2 milioni di euro, abbiamo investimenti finanziati per oltre 18 milioni di euro, un avanzo di bilancio libero per 700mila euro, rispettiamo puntualmente tutti gli impegni finanziari, non ci sono spese fuori bilancio e che da molti anni non utilizziamo l’anticipazione di cassa. Ma che il bilancio sia in ordine lo conferma l’altra critica, quella di spendere troppo per la cultura e per il sostegno delle manifestazioni culturali e aggregative del territorio. Un bilancio in difficoltà non permetterebbe il finanziamento di tali spese. Probabilmente molti hanno dimenticato che questa maggioranza nasce esclusivamente dalla volontà di far diventare Folignano un Comune di cui vantarsi e non un anonimo comune della provincia. Per farlo sono stato costretto a mettere alla porta amministratori di lungo corso e lo feci per permettere finalmente al Comune di occuparsi di edilizia scolastica e di messa a norma delle strutture sportive – prosegue il vicesindaco -. Ed il lavoro di questi anni ha permesso di realizzare e programmare scuole e strutture sportive che oggi sono l’orgoglio di questa cittadina. Insieme alle strutture ritengo che l’amministrazione abbia il dovere di promuovere e diffondere cultura, sia attraverso iniziative gestite direttamente dal Comune e sia attraverso la collaborazione e contributo economico, qualora necessario, alle tante associazioni del territorio che svolgono un ruolo fondamentale per la socialità e l’aggregazione delle persone". m.p.