Vicina quota ottomila spettatori. Record per una gara di Coppa

Il derby è sempre il derby anche in Coppa Italia. Ma non deve fare passare in secondo piano il fatto che la Samb è alla terza sconfitta consecutiva. Inoltre dal quarto posto in classifica i rossoblù sono scivolati all’undicesimo in compagnia della Juventus Next Gen con quattro punti di vantaggio sulla zona play out con il Livorno a quota dieci. Non bisogna dimenticare qual è l’obiettivo del club del Riviera delle Palme. E cioè consolidare la Serie C e lanciare qualche prospetto importante. Il derby di Ascoli ha dato l’ulteriore conferma che se Eusepi e compagni giocano con la massima determinazione, rendono la vita difficile anche ai club che puntano a vincere il campionato. Ma l’obiettivo rossoblù è quello di salvarsi. Necessario ora rinserrare le fila e pensare ai prossimi impegni. Il primo è quello di provare a passare il turno in Coppa Italia, battendo l’Ascoli nel derby di domani e poi conquistare punti pesanti con il Guidonia domenica prossima. Due appuntamenti in cui è imprescindibile mettere in campo la migliore Samb. Ma andiamo con ordine, partendo dal secondo match con i bianconeri. L’Ascoli si presenterà al Riviera con le seconde linee lasciando a riposo i titolari in vista del big match di Ravenna. Elementi del calibro di Corazza, Chakir, Oviszach, Palazzino ed anche gli altri in panchina domenica scorsa al Del Duca sarebbero protagonisti in tutte le formazioni della Serie C. Dall’altra parte c’è la Samb con i suoi giovani e con tanta voglia di fare bene. Palladini spera di recuperare almeno uno tra Paolini e Lulli. Il tecnico rossoblù è chiamato quindi ad una scelta importante. Se cioè schierare la migliore formazione, oppure affidarsi a chi finora ha messo pochi minuti nelle gambe. I tifosi sognano la rivincita e chiedono un undici estremamente competitivo, ma bisogna anche considerare la classifica ed la gara di domenica prossima con il Guidonia. Questo pomeriggio nella seduta di rifinitura Pallladini proverà l’assetto tattico da opporre ai bianconeri. In campo ci sarà sicuramente Moussa Tourè che verrà squalificato dopo l’espulsione per doppia ammonizione rimediata al Del Duca.

Al Riviera delle Palme si preannuncia il pubblico delle grandi occasioni. Quasi ottomila i tagliandi già acquistati, record per un match di Coppa Italia. Ma è sempre un derby e nessuno vuole mancare. La Curva Nord è già sold out da tempo così come l’anello superiore della tribuna est mare. Per i restanti posti liberi la vendita dei tagliandi è consentita solo ai residenti dei comuni di Acquaviva Picena, Cupra Marittima, Grottammare, Massignano, Monsampolo del Tronto, Montefiore dell’Aso, Monteprandone, Offida, Ripatransone, San Benedetto, Spinetoli, Pedaso, Alba Adriatica, Colonnella, Corropoli, Martinsicuro e Tortoreto.

b.mar.