Video choc dell’incidente in superstrada, accusato un ascolano

Ascoli, 28 settembre 2023 – Sarebbe un 50enne ascolano il responsabile del video registrato durante i soccorsi a quattro ragazzi, vittime il 3 luglio scorso di un incidente stradale lungo la superstrada Ascoli-Mare pubblicando il giorno dopo il video sul suo canale YouTube, suscitando indignazione soprattutto in Umbria, dove i quattro giovani vivono.

La Procura di Ascoli gli ha notificato l’avviso di chiusura delle indagini ipotizzando l’accusa di violazione della privacy. Quel pomeriggio la Renault Clio con a bordo i quattro ragazzi si scontrò con un camion.

Durante i soccorsi, si è fermato ed ha girato sette videoriprese: immagini che riprendevano l’interno dell’abitacolo dell’auto una ragazza sanguinante, immortalata anche mentre veniva caricata sull’eliambulanza per essere trasferita al Trauma Center di Ancona. Furono filmati anche gli altri tre amici mentre salivano sulle ambulanze giunte per prestare i soccorsi. Pubblicò poi i video sul suo canale You Tube.

«Qualora quella ripresa video, per molti versi ingenua riguardando un evento comune come un incidente stradale, fosse stata effettuata da una troupe televisiva di certo non si sarebbe mai creato o verificato questo evento processuale», commenta l’avvocato Alessandro Angelozzi che assiste il 50enne ascolano indagato e che, ricorda il legale, «è sostenuto da un amministratore di sostegno».