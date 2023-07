"Video comico che propone soluzioni alla viabilità"

Caro lettore, non è la prima volta che i due propongono un ostacolo ‘orizzontale e sospeso’ che avverta i mezzi ingombranti in anticipo dell’altezza del sottopasso. E in effetti, come dice lei, può essere una soluzione valida visto il numero incredibilmente alto di automobilisti che restano incastrati, a volte anche con conseguenze fisiche per gli occupanti dei mezzi. Ormai questa possibile soluzione è arrivata anche negli uffici di chi di dovere: se vorranno adottarla la adotteranno… Staremo a vedere, sperando che nel frattempo non ci siano ulteriori incidenti.