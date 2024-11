“I nostri video hard al tuo fidanzato”: la ex lo denuncia dopo le minacce

Ascoli, 14 novembre 2024 – Una relazione amorosa, rapporti sessuali ripresi con il telefonino per rendere ancora più eccitante l’amplesso e poi, quando l’idillio finisce, la minaccia di lui di diffondere al nuovo compagno di lei i filmini intimi. Per questo una donna ha denunciato un ascolano di 47 anni. Assistita dall’avvocato Umberto Gramenzi ha presentato alla Procura una querela contro l’uomo difeso dall’avvocato Gennaro Eufemia, a seguito della quale la magistratura ascolana ha aperto un fascicolo. I fatti risalgono alla scorsa estate.

La relazione fra la coppia era ormai terminata, ma evidentemente all’uomo la decisione di lei di interromperla non deve essere proprio piaciuta. Secondo quanto denunciato dalla donna, avrebbe quindi inviato al nuovo compagno di lei alcuni files audio, estrapolati da video registrati durante i rapporti sessuali che chiaramente dovevano rimanere assolutamente privati. Insomma, solo le loro voci durante gli amplessi. Ma i files in questione sono stati accompagnati dalla proposta di incontrarsi “così ti faccio vedere tutto”.

Ha dunque lasciato intendere all’uomo che gli avrebbe fatto vedere i video completi dei rapporti sessuali con la sua ex. Cosa che non è poi avvenuta perché quando lei è venuta a saperlo ha sporto denuncia. Nei confronti dell’uomo la Procura di Ascoli ipotizza il reato di “tentata diffusione illecita di contenuti sessualmente espliciti, che può avere ad oggetto immagini o video che ritraggano atti sessuali, organi genitali, altre parti erogene del corpo umano, come i seni o i glutei, nudi o in condizioni e contesto tali da evocare la sessualità”. Nella giornata di ieri si è svolto, su richiesta della magistratura, un incidente probatorio davanti al giudice delle indagini preliminari del tribunale di Ascoli Annalisa Giusti. L’udienza ha riguardato l’affido ad un perito del compito di eseguire un accertamento tecnico volto ad analizzare quanto è stato sequestrato all’indagato dopo la denuncia della sua ex.

In sostanza si vuole verificare l’effettiva presenza di immagini e/o video sessualmente espliciti riguardanti la denunciante. Al perito è stato dato incarico di estrapolare, qualora presenti nei supporti informatici in sequestro, video e foto in questione. Il consulente del giudice si è preso 60 giorni di tempo per portare a termine l’incarico affidatogli dal giudice Giusti.