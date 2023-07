"Video osè e polemiche? Con tutti i guai che ci sono"

Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani stoppa sul nascere le polemiche sul video del gruppo ‘Mucca Pazza’ per promuovere l’evento in piazza Kennedy postato sulla pagina ufficiale dei festeggiamenti della Madonna Addolorata e subito rimosso perché protagonista era una ragazza in perizoma.

Sindaco, cos’è successo con quel video?

"Siamo alle prese tutti i giorni con tante situazioni, Spinetoli è una cittadina che ha tanti problemi e dovrei preoccuparmi anche di queste sciocchezze? Esiste un programma religioso e uno civile, in quest’ultimo abbiamo dato spazio a tutti: alla solidarietà, agli anziani, bambini e ai giovani, quest’ultimi, che hanno proposto questo spettacolo di musica in piazza. Abbiamo sempre promosso le manifestazioni di tutti e anche questa volta è andata così, sono giovani del nostro comune, non capisco il motivo di tanto clamore". La gente si è divisa soprattutto perché il video è stato postato sulla pagina degli eventi per la festa della Madonna.

"Nessuno osa passare di rispetto alla Madonna né tantomeno alle donne. Credo che si tratti di semplice strumentalizzazione politica. La festa della Madonna dell’Addolorata è caratterizzata anche dalla sagra dei maccheroncini alla Pagliarana, e molti e io stesso (nella foto) aiutiamo durante l’evento. Piuttosto che fare i puritani, si rimboccassero anche loro le maniche e diano una mano per far festa col paese".

Quindi una polemica politica?

"Sì, chiedo a chi alimenta questi ‘importanti dibattiti di mezza estate’ di non venirmi a fare la morale, perché se questo è un ‘peccato’; voglio scomodare un concetto religioso: scagli la prima pietra chi è senza".

Maria Grazia Lappa