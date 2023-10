Video sexy, soldi e minacce. La relazione è un incubo

Estorsione, stalking, minaccia, percosse. Reati molto gravi per i quali il giudice delle udienze preliminari Barbara Caponetti ha processato un ragazzo di appena 22 anni residente lungo la vallata e che detti reati li avrebbe commessi nei confronti di una ragazza sua coetanea. Difeso dall’avvocato Alessandro Angelozzi il giovane ha patteggiato ad una pena di un anno, otto mesi e 20 giorni di reclusione (pena sospesa). La scelta del rito ha comportato lo sconto di un terzo.

Una vicenda che risale al periodo fra novembre 2019 e marzo 2020 ed a sconcertare è il fatto che reati così gravi siano stati commessi da un ragazzo appena 22enne contro una ragazza della sua stessa età, con la quale aveva una relazione. Un rapporto evidentemente "malato" visto come sono andate le cose, almeno in base a come le ha ricostruite la Procura di Ascoli a seguito della denuncia della giovane. I due avevano rapporti intimi, che lui riprendeva col telefonino, facendo quindi video molto espliciti, ma anche foto di nudi di lei.

Il ragazzo ha minacciato lei di diffondere quei video e quelle foto a familiari e amici se lei non gli avesse fatto la ricarica del telefono cellulare; una minaccia accompagnata anche da colpi alle braccia. Lei queste ricariche le ha fatte spendendo la non indifferente somma di 12mila euro; quando sono finiti i soldi sul conto corrente l’ha costretta a chiedere un finanziamento che però lo sportello al quale si sono rivolti non ha accordato. La relazione a settembre 2020 è terminata, non prima però che il ragazzo l’avesse più volte picchiata con pugni e schiaffi, praticamente con cadenza settimanale.

"Sei inutile, porti sfortuna, vai a lavorare perché mi devi portare i soldi" sono alcune delle frasi profferite dal giovane sambenedettese nei confronti di quella che era la sua ragazza. Poi anche messaggi minacciosi inviati sul telefono: "io ti ammazzo brutta bastarda, muori bastarda, tu verrai picchiata fino alla morte, sono mesi che non fai un ca… e prendi solo botte e insulti; prova a non rispondere al telefono e ti massacro appena ti vedo, ti faccio nera, non ho paura di ucciderti. Io devo essere tutto per te e basta. Ti massacro di botte oggi: quattro dosi di botte, erano due e quindi sono raddoppiate".

Infine le minacce di morte e gli insulti quando lei, esausta, gli ha comunicato l’intenzione di interrompere la relazione. Una situazione di perdurante sofferenza che ha procurato alla donna addirittura anche svenimenti.

Peppe Ercoli