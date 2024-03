Videogiochi che passione: "Noi uniti dal lockdown"

Una passione coltivata sin da bambini, quella che anima i protagonisti dei campionati di e-Sport. A confermarlo sono i rappresentanti delle uniche due formazioni picene che, per il momento, partecipano ai tornei organizzati dalla Lega Nazionale Dilettanti. Ma il numero delle squadre aderenti è destinato a crescere già dai prossimi mesi. "Per quanto mi riguarda – racconta, ad esempio, il 27enne Roberto Stipa, che fa parte della Cuprense –, ho sempre amato i videogiochi. Durante il periodo del lockdown, giocare online a Fifa insieme ai miei amici rappresentava l’unica occasione che avevamo per stare un po’ in compagnia, seppur virtualmente, e divertirci. Fu proprio durante la pandemia che approfittammo di questa funzionalità che il gioco aveva, ovvero quella legata all’e-Sport, che consente di giocare insieme nella stessa squadra, interpretando ciascuno un diverso giocatore. Tra l’altro, ognuno di noi partecipa indossando anche delle cuffie con il microfono incorporato, quindi possiamo anche comunicare e scherzare tra noi durante le sfide. InNella nostra squadra e-Sport siamo circa una decina e, di volta in volta, ci alterniamo in base ovviamente ai rispettivi impegni e alla disponibilità di ciascuno. Alcuni di noi giocano anche nella Cuprense di calcio a 11, mentre altri no. C’è anche un ragazzo, ad esempio, che fa rugby. Il giorno della partita ognuno si collega dalla propria abitazione e chiunque può seguire la sfida attraverso la nostra pagina Youtube ‘Cuprense 1933 e-Sport’. Fino ad ora abbiamo vinto cinque partite su sei e siamo in vetta".

"Noi abbiamo una rosa di 18 ragazzi, ma in genere giochiamo in dieci contemporaneamente – prosegue invece Francesco Tassoni, 23enne della Real Eagles Virtus Pagliare –. Siamo un gruppo di amici, quasi tutti del paese, e da tanti anni ci divertiamo attraverso questa funzionalità che Fifa mette a disposizione. Ci giocavamo ancor prima che venissero ideati questi campionati di e-Sport, quindi siamo piuttosto preparati. Ora che sono previsti dei tornei veri e propri, alla semplice passione si è aggiunto l’aspetto agonistico".

Matteo Porfiri