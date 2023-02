Videosorveglianza, 6 nuove telecamere

Il Comune di Rotella punta sul miglioramento della sicurezza in tutto il territorio. Per le prossime settimane, infatti, è prevista l’installazione di sei nuove telecamere per la videosorveglianza. "Con questo importante intervento – spiega il sindaco Giovanni Borraccini –, si vuole aumentare notevolmente il grado di sorveglianza e quindi di sicurezza ai cittadini. Oltre alle telecamere ‘normali’, saranno installate anche delle telecamere con programma ‘Ocr’, ovvero telecamere ad alta definizione in grado di fare la lettura automatica della targa per scovare veicoli non in regola. Con gli interventi successivi, poi, si provvederà alla sostituzione delle telecamere più obsolete con delle nuove, più moderne e ad alta definizione. Inoltre, è prevista anche la sostituzione della centralina di registrazione".