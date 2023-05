Videosorveglianza, fondi per 10mila euro a Cupra Marittima

L’amministrazione comunale di Cupra Marittima ha stanziato circa 10mila euro per rafforzare il servizio di videsorveglianza cittadina ed ha affidato il lavoro alla ditta ’Phone Progetti’ di San Benedetto, che ha esperienza nel settore, avendo realizzato impianti analoghi in altri comuni del territorio. Il comune di Cupra nel corso degli anni ha implementato più volte l’impianto di sorveglianza, gestito dalla polizia locale, nelle zone più esposte del paese. Ora ha deciso di installare altre telecamere in zone non coperte dal servizio: l’area libera di rimessaggio delle imbarcazioni veliche nella zona della testata della pista ciclo pedonale, nel centro storico di Marano, all’incrocio tra la Nazionale e la provinciale Montevarmine per Massignano e poi via Margherita. La ditta che si è resa disponibile, eseguirà i lavori per un importo di 7.682 euro più Iva, per un totale di 9.372,04 euro dal bilancio comunale del 2023.