Videosorveglianza, via libera

Approvati due regolamenti che avranno un immediato e forte impatto sulla comunità e sul territorio. Si è riunito martedì il Consiglio comunale che fra i vari punti all’ordine del giorno ha discusso e approvato a maggioranza con l’astensione della minoranza il nuovo regolamento per la gestione del sistema di video sorveglianza comunale. Mentre è passata all’unanimità la revoca per la modalità di calcolo degli oneri di urbanizzazione. "Avendo ricevuto solo da due giorni il regolamento per il sistema di video sorveglianza e non avendolo potuto visionarlo attentamente – commenta la consigliera di minoranza Fabiola Girolami – abbiamo preferito astenerci. Diversa la questione per la revoca del calcolo degli oneri di urbanizzazione, che acquisisce una legge regionale e che rappresenta quindi una presa d’atto che abbiamo invece appoggiato". Soddisfatti i commenti dell’amministrazione. "Per quanto riguarda il sistema di video sorveglianza comunale – spiega l’assessore Alan Petrini – si tratta di specificare modalità di servizio e gestione delle telecamere installate sul territorio comunale. Nello specifico ci sono 17 telecamere ad alta definizione con sistema di lettura delle targhe posizionate all’ingresso e nei principali svincoli stradali del territorio. A queste si aggiungono 69 telecamere panoramiche in aree di interesse: il Pincio, piazze, parchi, edifici pubblici e altro. Per motivi di servizio e di privacy il sistema sarà gestito esclusivamente dal personale di polizia municipale. Per quanto riguarda la modica sugli oneri di urbanizzazione, si andranno a dimezzare le spese a carico di aziende e privati che vorranno costruire o ampliare edifici esistenti. Questo agevolare il settore urbanistica e anche la realizzazione di strutture per l’istallazione di sistemi fotovoltaici e altro".

Alessio Carassai